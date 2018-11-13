В Пензе пенсионеру пришлось через суд доказывать, что он жив и ему по-прежнему причитается его пенсия. Причём в суде его аргументы принимать не хотели, ссылаясь на запись в ЗАГСе о том, что мужчина скончался.
Пензенский пенсионер через суд доказал, что он не умер
Пензенский пенсионер через суд доказал, что он не умер
Каким образом живого посчитали мёртвым?
В Улан-Уде, за 5.000 км от Пензы, полиция обнаружила труп мужчины, о котором не было известно практически ничего. Удалось найти его сожительницу, которая знала лишь имя и фамилию умершего. Полиция стала разыскивать Владимира Авдеева в государственных регистрах. Через некоторое время правоохранители обнаружили имя пожилого мужчины, который проживает в Пензе.
Владимира Авдеева, 67-летнего пенсионера, посчитали умершим (в Улан-Уде), и ЗАГС выписал свидетельство о смерти.
"Хождение по мукам" пенсионера из Пензы
Через некоторое время Авдеев заметил, что ему не начисляется пенсия, выяснил, в чём дело, и обратился в суд для восстановления "в списках живых". Судья неоднократно отказывался помочь пенсионеру, ссылаясь на то, что документ оформленный в ЗАГСе не может быть изменён.
В результате правды удалось добиться лишь когда в дело вмешалась местная прокуратура. Теперь Владимир Андреев из Пензы снова будет законно получать пенсию.