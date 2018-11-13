Пензенский пенсионер через суд доказал, что он не умер

В Пензе пенсионеру пришлось через суд доказывать, что он жив и ему по-прежнему причитается его пенсия. Причём в суде его аргументы принимать не хотели, ссылаясь на запись в ЗАГСе о том, что мужчина скончался.

Каким образом живого посчитали мёртвым?

В Улан-Уде, за 5.000 км от Пензы, полиция обнаружила труп мужчины, о котором не было известно практически ничего. Удалось найти его сожительницу, которая знала лишь имя и фамилию умершего. Полиция стала разыскивать Владимира Авдеева в государственных регистрах. Через некоторое время правоохранители обнаружили имя пожилого мужчины, который проживает в Пензе.