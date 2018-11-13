Разгневался Трамп на Макрона

Президент Франции, вслед за премьер-министрами Канады и Великобритании, а также канцлером Германии, стал очередной мишенью Дональда Трампа.

Буквально на следующий день после возвращения из Парижа, где президент США вместе с семью десятками мировых лидеров принял участие в церемонии в честь столетия окончания Первой мировой, Трамп разразился серией убийственных твитов.

"Проблема в том, что Эммануэль страдает из-за очень низкого рейтинга популярности в 26 %, - написал в частности глава Белого дома, - тогда как уровень безработицы достигает почти 10 %. Он просто пытался подойти к проблеме с другой стороны. Кстати, нет страны, более националистической, чем Франция. Это очень гордый народ, и это справедливо!"

"Сделаем Францию снова великой" - написал Трамп позже.

Причиной продолжающихся нападок президента США на французского коллегу наблюдатели считают предложение Макрона создать европейскую армию. Едва прилетев в Париж в минувшую пятницу, Трамп назвал инициативу Макрона "оскорбительной" и за прошедшие с тех пор четыре дня, по всей видимости, не изменил мнения.

"Эммануэль Макрон предлагает построить собственную армию для защиты Европы от США, Китая и Россия, - написал он во вторник. - Но ведь агрессором в I и II Мировых войнах была Германия - Франция об этом забывает? Они в Париже начали учить немецкий до прихода США. Так платить за НАТО или нет!"

В Елисейском дворце отказались реагировать на последние выпады Вашингтона. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что предпочитает прямой разговор "твиттер-дипломатии". В защиту французского президента во вторник выступила канцлер Германии, заявив, что европейская армия была бы "дополнением к НАТО".

Верный своей манере навязывать собеседникам свою повестку дня и свои интересы, Трамп не оставил в стороне и торговлю: "Франция делает превосходное вино, но США тоже. Проблема в том, что для США крайне сложно продать свои вина во Франции, та взимает большие тарифы, в то время как США - нет. Нечестно, надо изменить ситуацию!"