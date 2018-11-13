Театр 21 века: о мостах, марионетках и игре на стыке жанров

Заявленная тема - "Философия театра 21 века" - собрала в Баку 130 театральных экспертов из 40 стран. Они убеждены: современный театр нельзя рассматривать в отрыве от стремительно меняющегося контекста жизни общества.

Григорий Заславский, ректор, ГИТИС: "Мы воспитываем актеров и режиссеров, которые будут работать в будущем театре, мы даже создали в ГИТИСе лабораторию будущего театра. Олег Дерипаска который поддерживает нашу лабораторию, некоторое время назад был в школе-студии МХАТ и там задал актерам вопрос: "Каким вы видите будущее театра?". И актеры, которые работают с новыми технологиями, с видеоэкранами и так далее, вдруг стали говорить, что будущее за актером, что значение актера будет только возрастать".

Организаторы и участники мероприятия подтвердили: сегодня как никогда театральное искусство может и должно служить объединению - культур, наций, зрительских аудиторий.

Логическим продолжением конференции, организованной усилиями Министерства культуры, Союза театральных деятелей Азербайджана и других структур, стал театральный фестиваль. Его тема - "Театр без границ". Опера и балет, современный танец, экспериментальные постановки международных трупп: зрителю было, что выбрать. "Ноу хау" фестиваля стал особый диалог с детской и молодежной аудиторией: юным зрителям показали кукольные постановки.

Катарина Кланчник Кокутар, Международный союз марионеток, UNIMA: "Кукольные действа очень важны для детей, через них они знакомятся с театральным искусством. И так учатся лучше слушать, внимательнее наблюдать, больше читать... идет ли речь о визуальных жанрах или о других".

"Ничья земля" - спектакль с марионетками для зрителей любого возраста. Его показал в Баку Merlin Puppet Theater. История одиночества, отсутствия выбора, поиска и разочарований, это - трогательная и нежная композиция. Театр увидел свет в Греции в 1995 году, позднее труппа перебралась в Германию. На ее счету сегодня - участие в международных фестивалях и театральных слетах в 32 странах мира.

Ярким событием фестиваля стала необычная и многоплановая постановка итальянского театра No Gravity. "Ария" - это музыка Монтеверди и Вивальди, танец, элементы цирка, необычная хореография и декорации, причем и танцоры, и музыканты, и певцы играют в спектакле равнозначную - центральную - роль.

Директор и хореограф Эмилиано Пеллиcари ищет и находит вдохновение в театральных традициях эпохи Возрождения и театре барокко, берет на вооружение принципы "театра чудес" 17 века. Которые, как показали бурная реакция зрителей, не устарели столетия спустя.