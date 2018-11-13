Израиль: как спасти озеро Кинерет

В Израиле обеспокоены уровнем воды в Галилейском море, или озере Кинерет - главном пресном водоеме страны. Причина обмеления озера кроется не только в засухе. Из Кинерета берется 6% воды потребляемой в Израиле. Кроме того, по мирному договору Израиль ежегодно поставляет 50 миллионов кубических метров воды Иордании. Большая часть этого количества забирается прямо из Кинерета.

По словам Мейра Баркана, заведующего департаментом туризма в Эйн-Геве, проблема требует серьезных финансовых вложений: "В лучшие дни вода Галилейского моря доходила сюда... вот до этой травы... Такое дело... Это, как банк. Если вы не кладете средства на счет, не пополняете его, но все время снимаете деньги, то вы станете банкротом. Вот до этого доходить нежелательно. Мы хотим видеть красивое озеро, каким оно было в прежние времена".