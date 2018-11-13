Московский метрополитен в фото 360

В советское время московское метро называли "дворец для народа", сегодня он не только главное транспортное средство столицы, но и популярный туристический аттракцион.
Благодаря пышной архитектуре, обилию мрамора, гранита и сложных мозаик, он получил несколько наград, включая Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.
Посетите московский метрополитен, не выходя из дома, с помощью наших фотографий с обзором 360 градусов.
"Маяковская"
Станция "Маяковская" была открыта в сентябре 1938 года. Основой декора стали мозаики на авиационную тему, сделанные по эскизам советского художника Александра Дейнеки, работавшего в стиле соцреализма.
Станция создана в эпоху "сталинского ампира", но из-за авангардных колонн и арок, покрытых нержавеющей сталью, ее можно причислить к стилю ар-деко.
В годы войны станция служила бомбоубежищем. В 1941 году здесь прошел Московский съезд депутатов, на котором выступил Сталин.
"Площадь Революции"
Подземный вестибюль станции "Площадь Революции" напоминает музей скульптур: на станции под колоннами расположились 76 бронзовых фигур. Главный сюжет - становление "Страны советов".
Скульптуры расставлены в хронологическом порядке от событий октября 1917 года до декабря 1937. Во время войны их разобрали и вывезли в Среднюю Азию. Они были возвращены в 1944 году.
Среди москвичей и многочисленных туристов ходит поверье, что потереть нос пса у "Пограничника с собакой" приносит удачу.
"Киевская" (кольцевая)
"Киевская" открылась в 1954 году.
Проект станции был выполнен киевскими архитекторами в стиле, характерном для украинского зодчества 18 века. Оформление станции посвящено дружбе российского и украинского народов.
На одной из стен зала первоначально находился мраморный барельеф с портретами Ленина и Сталина. Сейчас на его месте находится барельеф одного Ленина.
"Новослободская"
Открытая в 1952 году, "Новослободская" - последняя из пяти станций, спроектированных известным советским архитектором Алексеем Душкиным.
Станция украшена витражами, подсвеченными изнутри, и монументальным панно "Мир во всем мире". На панно изображена мать с младенцем, который тянет руки к голубю. Первоначально на месте голубя находился медальон с портретом Сталина.
Никита Хрущев приказал демонтировать это изображение, но его сохранили, закрыв стеной, облицованной гранитом. Панно было "замуровано" до прихода к власти Леонида Брежнева.
"Проспект мира" (кольцевая)
Станция "Проспект мира" открылась в том же году, что и "Новослободская". Тема оформления станции - развитие сельского хозяйства в СССР.
Из-за находящегося поблизости Ботанического сада МГУ до 1966 года она носила название "Ботанический сад".
"Комсомольская" (кольцевая)
Станция открылась в январе 1952 года, она посвящена "победоносному российскому оружию".
Восемь огромных мозаик иллюстрируют речь Сталина на параде 7 ноября 1941 года. В ней упоминались знаковые личности в истории России: Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский.
На мозаиках также изображен сам парад и взятие Рейхстага.
Знаете ли вы?
Строительство метро в Москве началось в 1931 году и не прекращалось даже во время Второй мировой войны. За первое десятилетие удалось построить 22 станции и проложить около 25 километров линий.
В мае 1935 года открылась первая очередь московской подземки – от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры". Первая линия включала 13 станций, общая протяженность путей составляла около 11,5 километров.
Сегодня Московский метрополитен насчитывает 252 станции.
В 2017 году московская подземка перевезла 2,4 миллиарда человек. Это больше, чем все население России в 16 раз.
За последние восемь лет протяженность метро выросла на 30%.
Арбатско-Покровская линия - самая длинная, она составляет 45,1 км. Самой короткой является Каховская, ее длина едва превышает три километра.