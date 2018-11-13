Парижские теракты: посттравматический синдром

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13 ноября 2015 года. Париж. События того дня повергли в шок всю страну. На главном стадионе Франции, в столичных кафе и ресторанах и в концертном зале "Батаклан" произошла серия терактов. Оборвалась жизнь 130 человек. А жизнь тех, кто сумел спастись, уже никогда не будет прежней.

"Я боялась, что могу умереть. Странно, но больше всего мне было страшно умереть не внутри "Батаклана", а снаружи. Люди, которые толпились возле аварийного выхода и на лестнице, не хотели выходить. Потому что на улице стреляли. Там было море крови", - вспоминает Катерина Бертран. Она была в концертном зале в момент нападения. На смену чувства облегчения, даже эйфории от того, что удалось избежать смерти, приходит горькое, болезненное осознание произошедшего.