Конференция по Ливии: договор без подписи

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В Палермо завершилась международная конференция по Ливии. Наблюдатели отмечают, что о прорыве говорить не приходится, но специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уверен, что саммит, организованный по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте, прошел успешно.

На полях конференции впервые за последние пять месяцев встретились лидеры противоборствующих сторон: Фаиз Сарадж, глава заседающего в Триполи Правительства национального единства, и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, контролирующий восток страны.