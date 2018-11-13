В Палермо завершилась международная конференция по Ливии. Наблюдатели отмечают, что о прорыве говорить не приходится, но специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уверен, что саммит, организованный по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте, прошел успешно.
Конференция по Ливии: договор без подписи
Конференция по Ливии: договор без подписи
На полях конференции впервые за последние пять месяцев встретились лидеры противоборствующих сторон: Фаиз Сарадж, глава заседающего в Триполи Правительства национального единства, и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, контролирующий восток страны.
При этом члены турецкой делегации пожаловались, что их исключают из общего переговорного процесса, и покинули конференцию в знак протеста.
Из Палермо передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди:
"Участники конференции одобрили план действий, предложенный ранее Совбезом ООН: проведение президентских выборов весной будущего года, после конференции с участием основных политических сил и организаций гражданского общества. Программу поддержал Сарадж, об этом заявил спецпредставитель генсека ООН в Ливии. По его словам, Хафтар также заявил о своей приверженности этому плану. Представители Ливии поддержали процесс лишь рукопожатиями, без письменных договоренностей, но они проявили желание сделать следующий шаг после майской встречи по Ливии, которая прошла в Париже".