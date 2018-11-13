"Поединок" слонят

На ринг выходят...слонята. Трехмесячный Зули и двухмесячная Кайя – обитатели зоопарка в Сан-Диего. В этот понедельник малыши устроили "поединок" в вольере: слонята толкали друг друга и "бодали" друг друга хоботами. По словам смотрителей зоопарка, Зули и Кайя почти одного роста, а потому им легко играть друг с другом.

"Поначалу Зули казался нам немного диким, но позже мы увидели, что и у Кайи очень независимый характер, она тоже может вести себя буйно. Когда эти двое встречаются, вы можете просто сесть в сторонке и смотреть на них без остановки", - рассказывает один из сотрудников зоопарка.