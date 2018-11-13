Навальному запрещен выезд за границу

Алексею Навальному запрещен выезд из России. Об этом оппозиционный политик сообщил на своих страницах в соцсетях. Навальный рассказал, что его остановили на паспортном контроле в аэропорту "для проведения специальных проверочных мероприятий". После этого оппозиционеру выдали уведомление, в котором говорится, что выезд за границу ему закрыла служба судебных приставов, при этом причина такого решения указана не была. По словам политика, неоплаченных штрафов у него нет, "есть только висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера". Он также обратил внимание на то, что всего две недели назад он без проблем смог вылететь за границу.