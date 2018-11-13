Алексею Навальному запрещен выезд из России. Об этом оппозиционный политик сообщил на своих страницах в соцсетях. Навальный рассказал, что его остановили на паспортном контроле в аэропорту "для проведения специальных проверочных мероприятий". После этого оппозиционеру выдали уведомление, в котором говорится, что выезд за границу ему закрыла служба судебных приставов, при этом причина такого решения указана не была. По словам политика, неоплаченных штрафов у него нет, "есть только висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера". Он также обратил внимание на то, что всего две недели назад он без проблем смог вылететь за границу.
Навальному запрещен выезд за границу
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Навальному запрещен выезд за границу
Навальный планировал вылететь в Страсбург на оглашение вердикта Европейского суда по правам человека по его жалобе на задержания, аресты и признание виновным в административных нарушениях в период с 2012 по 2014 год. В поданном иске оппозиционер утверждал, что все эти действия были политически мотивированными.