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Израиль - Газа: обмен ударами и обострение напряженности

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Израиль - Газа: обмен ударами и обострение напряженности

Израиль - Газа: обмен ударами и обострение напряженности
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Палестинские радикалы запустили из сектора Газа 370 ракет по Израилю, из них примерно треть была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает утром во вторник ЦАХАЛ.

Обстрел Израиля со стороны сектора Газа

В ответ истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей ХАМАС и "Исламского джихада". Тот же ЦАХАЛ передает, что уничтожены лагеря военной подготовки, подземные туннели и мастерские по производству оружия.

По информации израильских медиков, от обстрелов на территории еврейского государства погиб один человек и пострадали свыше полусотни.

Из Газы передают, что в результате этих обстрелов трое палестинцев погибли, полтора десятка получили ранения.

Фото Рейтер
Сектор Газа. После обстрелаФото Рейтер

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем сторонам конфликта на границе Израиля и сектора Газа с призывом проявить максимальную сдержанность.