Пассажиры рейса Париж-Шанхай планировали бродить среди небоскребов одного из крупнейших в мире мегаполисов, а оказались.... в гостиницах Иркутска. Все 282 человека. В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Air France совершил в аэропорту сибирского города экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. На следующий день из Франции прибыл резервный борт. Но при подготовке к взлету у него отказала гидравлическая система.
Пассажиры Air France застряли в Сибири
Пассажиры Air France застряли в Сибири
Анн Ломбарт, пассажирка: "Нас посадили в другой самолет, прилетевший за нами из Франции, но когда пилот запустил двигатель, насколько я поняла, там возникли какие-то проблемы.... Что-то пошло не так ... Из-за того, что сложилась опасная ситуация, экпиаж не смог взлететь".
14 ноября в Иркутск прибывает второй резервный борт Air France, на котором путешественники, а среди них представители бренда Louis Vuitton, с третьей попытки должны вылететь в Шанхай. А пока пассажиры находятся в гостиницах. Как утверждают в производственно-диспетчерской службе аэропорта, люди обеспечены всем необходимым. Но не имеющим росийских виз постояльцам, приходится выходить на перекур под присмотром полиции.