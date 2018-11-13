Экс-премьер Македонии попросил убежище в Венгрии

Экс-премьер Республики Македония Никола Груевский попросил политическое убежище в Венгрии. На родине он объявлен в розыск. "За последние несколько дней я получил множество угроз. Я сейчас в Будапеште и запросил убежище у венгерских властей" - написал политик на своей странице в "Фейсбуке".