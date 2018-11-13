Экс-премьер Республики Македония Никола Груевский попросил политическое убежище в Венгрии. На родине он объявлен в розыск. "За последние несколько дней я получил множество угроз. Я сейчас в Будапеште и запросил убежище у венгерских властей" - написал политик на своей странице в "Фейсбуке".
Экс-премьер Македонии попросил убежище в Венгрии
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Экс-премьер Македонии попросил убежище в Венгрии
В мае этого года Груевского приговорили к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением при покупке бронированного автомобиля "Мерседес-Бенц". Отмечалось, что порядка 600 тысяч евро были взяты из госбюджета. Апелляционный суд в Скопье отклонил жалобу Груевского в отношение приговора, оставив его в силе.
Груевский был обязан явиться для отбывания наказания в тюрьму в общине Шуто-Оризари не позднее 8 ноября. По адресу, где проживает политик, были направлены курьеры с целью передать ему распоряжение суда, но по месту жительства Груевского не застали.