Что стало причиной сильнейших пожаров в Калифорнии? И что можно сделать, чтобы избежать повторения трагедии? Ответ на этот вопрос пытается найти профессор университета в Суонси Стефан Дор:
"Выкорчевать деревья, чтобы спасти жизни"
"Выкорчевать деревья, чтобы спасти жизни"
"Конечно, свою роль играют изменения климата. И доказательство тому – возросшее число пожаров в Калифорнии. То же самое относится к Канаде. Вообще во всем мире климат становится более засушливым и длится засуха дольше, чем раньше, что может спровоцировать пожары. Мы не говорим о том, что пламя может вспыхнуть повсюду, но пожары становятся все более свирепыми, риск для жизни людей все выше. Возросла средняя температура на планете. Осадков некоторых района земли выпадает меньше, зимой все меньше снега, а потому, даже когда снег тает, почва остается сухой. Из-за этого пожары могут гореть дольше. Летом погода была крайне засушливой, и сейчас, учитывая сильные ветра, любая искра может спровоцировать пожар".
Белл Донатти, Euronews: "Этим летом мы стали свидетелями сильнейших пожаров в Греции, в Португалии и в других районах Европы. Что можно сделать, чтобы бороться с этой проблемой на глобальном уровне?"
"Люди всё чаще ведут строительство там, где легко может вспыхнуть пожар. Пример тому – город Пэрэдайз в Калифорнии. Там повсюду деревья – вдоль дорог, вокруг домов. Сосны – это легковоспламеняющиеся деревья, учитывая, какие этой осенью были погодные условия в Калифорнии. То же самое произошло в Греции летом. Около 100 человек погибли в небольшом городке Мати, где тоже повсюду росли деревья. Что нужно сделать, чтобы избежать подобных трагедий? Необходимо выкорчевать легковоспламеняющиеся деревья вблизи домов, и нужно строить здания вдали от лесов. В будущем это может спасти много жизней", - убежден профессор Дор.