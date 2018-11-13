Скелеты динозавров уйдут с молотка

Два четырехметровых скелета динозавров, обнаруженные в штате Вайоминг, станут украшением аукциона "Естественная история". Он состоится 21 ноября в аукционном доме Artcurial в Париже.

Оба окаменелых скелета относятся к юрскому периоду, 180 миллионов лет назад. Камптозавр (Camptosaurus) - травоядный ящер, его скелет сохранился на 90 %. Эксперты ожидают, что за него удастся выручить от 500 до 700 тысяч евро.

Плотоядный аллозавр (Аllosaurus) сохранился на 55 %, уйти с молотка он может по цене от 600 до 800 тысяч евро.

"Оба скелета найдены в известном для всех ведущих специалистов месте в Соединенных Штатах: между Вайомингом и Ютой. Динозавры встречаются во всем мире, но в Соединенных Штатах закон не запрещает выкапывать останки в частных владениях. По этой причине, все известные на рынки динозавры, прибыли из США", - рассказывает эксперт дома Artcurial, палеонтолог Стефано Пикчини.

Всего на аукционе будут представлены 114 лотов, в том числе множество чучел диких животных.