Франция вспоминает жертв крупнейших в истории страны террористических актов, произошедших 13 ноября 2015 года. В памятных церемониях в Париже по случаю третьей годовщины трагедии приняли участие премьер-министр Эдуард Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер, мэр столицы Анн Идальго.
Париж: в память о жертвах терактов 13 ноября
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Париж: в память о жертвах терактов 13 ноября
Траурные мероприятия начались в среду утром с возложения венков к мемориальной доске, установленной недалеко от стадиона "Стад де Франс", где произошло первое нападение. Затем кортеж с чиновниками проследовал к другим местам, ставшим мишенью для атаки - парижским кафе и ресторанам, посетители которых попали под пули террористов. Последней точкой траурного маршрута стал "Батаклан", где нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на выступление американской рок-группы.
В общей сложности в серии терактов погибли 130 человек. Еще 350 получили ранения.