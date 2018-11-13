Париж: в память о жертвах терактов 13 ноября

Траурные мероприятия начались в среду утром с возложения венков к мемориальной доске, установленной недалеко от стадиона "Стад де Франс", где произошло первое нападение. Затем кортеж с чиновниками проследовал к другим местам, ставшим мишенью для атаки - парижским кафе и ресторанам, посетители которых попали под пули террористов. Последней точкой траурного маршрута стал "Батаклан", где нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на выступление американской рок-группы.