Десятки жертв пожаров в обугленной Калифорнии

Жертвами пожаров в Калифорнии стали более четырех десятков человек, больше всего погибших - в округе Бьютт на севере штата, расположенном примерно в 150 км от Сакраменто. Общая площадь пламени составляет свыше 450 кв км, локализовать его удалось всего на четверти охваченной огнем территории.