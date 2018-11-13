Британские СМИ сообщают, что Лондон и Брюссель согласовали на техническом уровне договор об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Ожидается, что 14 ноября состоится чрезвычайное заседание британского кабинета министров, на котором текст может быть окончательно одобрен. В среду обсуждение достигнутого соглашения также пройдет в Брюсселе.
Срочная новость
Лондон и Брюссель на техническом уровне согласовали условия "брексита" - британские СМИ
Сейчас воспроизводится:
Лондон и Брюссель на техническом уровне согласовали условия "брексита" - британские СМИ