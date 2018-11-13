"Брексит": времени все меньше, а давления на Терезу Мэй все больше

Риск "брексита" без сделки, как определяет это шаг Тереза Мэй, когда Британия уйдет из ЕС, не достигнув компромисса с Евросоюзом, не уменьшается. Времени на поиск позиции, устраивающей обе стороны, остается все меньше.

На состоявшемся в понедельник приеме у лорда-мэра британский премьер заявила, что переговоры с Евросоюзом вошли в стадию эндшпиля.

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"Обе стороны хотят достичь соглашения, но предмет переговоров сложен, и я этого не скрываю. Дискуссия идет не о моей личной судьбе или карьере, а о судьбе Британии и о ее национальных интересах. Меня вдохновляет идея трудного, но правильного выбора, и я не собираюсь уступать ни в чем, за что британцы голосовали на плебисците. Я не пойду на соглашение ради самого соглашения. Этого не будет".

Ранее в Брюсселе главный переговорщик по "брекситу" от ЕС, Мишель Барнье заявил, что "параметры соглашения в общих чертах определены", но заметил, что последний этап будет самым сложным.

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Наиболее запутанный вопрос - ситуация на границе между Северной Ирландией и Ирландией. Консерваторы-"евроскептики" требуют от своего партийного лидера гарантий, что никакого временного "мягкого " таможенного союза, о котором говорила Мэй, с ЕС не будет.

Мэй стремится найти компромисс не только за пределами страны, но и внутри своего собственного кабинета министров, который остается не во всем согласен с ее тактикой переговоров и предупреждает, что ряд видных депутатов Палаты общин от партии тори могут не проголосовать за возможное соглашение по "брекситу".

По мнению дипломатов из ЕС, путь к достижению компромисса по "брекситу" остается еще длинным они предупреждают, что переговоры вряд ли закончатся до Нового года.