Министры обсудили условия "брексита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала членов кабинета министров, чтобы сообщить им последние новости о ходе переговоров об условиях выхода из ЕС. Многие из министров недовольны планом, предложенным Терезой Мэй, и призывы к ее отставке слышаться всё чаще.

Но люди близкие к премьеру заверяют, что подписание соглашения с ЕС приближается, благодаря её упорной работе. Андреа Ледсом, консервативный лидер Палаты общин: "Мы работаем на соглашением из-за всех сил. Прилагаются огромные усилия. И да, я совершенно уверена, что мы подпишем выгодное соглашение".

Сама премьер-министр также выражает оптимизм. По её словам, переговоры по "брекситу" находятся на завершающем этапе. В то же время она подчеркнула, что не стремится подписать соглашение "любой ценой".