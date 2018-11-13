Божоле-нуво стучится в дверь

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Настало время божоле-нуво, праздника молодого французского вина. Он отмечается ежегодно каждый третий четверг ноября. Порядка 2 тысяч виноделов на территории исторической Бургундии производят этот напиток. Среди них - Дени Шийе. В 2009 году он приобрел 20 гектаров виноградников. Какой вкус у нынешнего молодого вина?

Дени Шийе винодел: "Вино приятно пахнет фруктами... У него запах винограда и запах достаточно характерный. Возможно, кто-то, я не знаю, найдет в нем экзотические нотки. Все эти ассоциации рождаются в нашей голове. В прошлом году божоле-нуво было насыщенным, богатым, густым. В нынешнем, вино больше тяготеет к классике... Оно ароматное и яркое. Это настоящее божоле-нуво. Мы чувствуем в нем сорт гаме".