Навальному разрешили выезд из РФ

Алексей Навальный может беспрепятственно выезжать за рубеж. Во вторник в Федеральной службе судебных приставов сообщили о снятии с него временного ограничения на выезд из России.

Накануне блогер написал в соцсетях о том, что в аэропорту пограничники забрали его паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". После чего он узнал, что фигурирует в списке невыездных.

"За моей спиной счастливые пассажиры аэропорта "Домодедово", у которых не пропал билет. Мой билет пропал. За границу меня не выпустили. Я купил себе кофеёк и поехал на работу разоблачать жуликов", - оповестил подписчиков основатель "Фонда борьбы с коррупцией".

Навальный намеревался вылететь в Страсбург на оглашение вердикта ЕСПЧ. Суд должен был завершить рассмотрение иска оппозиционного политика против РФ о нарушении его прав в ходе последних арестов и задержаний. Сам он уверен, что из страны его не выпустили в связи с этим делом.

Приставы пояснили, что запрет был снят, как только Навальный погасил задолженность. Не исключено, что речь идёт о взыскании ущерба по делу "Кировлеса" на сумму боле двух миллионов рублей.