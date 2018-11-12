На фоне призывов международного сообщества к перемирию, бои за котроль над городом Ходейда на западе Йемена, несколько утихли. Ранее сообщалось, что за сутки враждующие стороны потеряли в общем 150 человек. Есть жертвы среди мирного населения.
Генсек ООН призвал прекратить конфликт в Йемене
Генсек ООН призвал прекратить конфликт в Йемене
9 ноября правительство Йемена объявило о новой фазе операции по освобождению стратегического города-порта Ходейда от хуситов - сторонников шиитского движения "Ансар Аллах". Наступление армейских подразделений идет при поддержке ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Противостояние между правительственными силами и хуситами не прекращается вот уже более четырех лет. Жертвами конфликта стали тысячи мирных граждан, миллионы - перемещенными лицами.
Находясь во Франции генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш отметил, что пришло время положить конец войне. По его словам, только политическое решение способно урегулировать конфликт.
Антонио Гуттериш, генсек ООН: "Военные действия необходимо прекратить. Это война, однажды я назвал ее бессмысленной войной, а вы назывете ее ценичной, это война, в которой никто не побеждает, война, которая порождает абсолютно неприемлемые гуманитарные кризисы... Я надеюсь, что непосредственные участники конфликта смогут это понять, и надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Потому что, если, например, в Ходейде разрушат порт, ситуация сложится совершенно катастрофическая".
В настоящее время порядка восьми миллионам йеменцев ООН оказывает продовольственную помощь. В следующем году, предупреждает ООН, число нуждающихся в продуктах питания жителей страны может возрасти до 14 миллионов.