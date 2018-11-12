Борьба за контроль над йеменским городом Ходейда активизировалась.
Правительственные войска и арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, пытаются вытеснить оттуда повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.
Ходейда: новая фаза противостояния, новые жертвы
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Борьба за контроль над йеменским городом Ходейда активизировалась.
Правительственные войска и арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, пытаются вытеснить оттуда повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.
Ожесточённые бои ведутся в том числе в жилых кварталах города. За последние сутки погибли не менее 140 человек. Среди жертв - по меньшей мере семь мирных жителей.
Ходейда - портовый город, имеющий стратегически важное значение. Через него проходит большинство поставок гуманитарной помощи голодающему населению всей страны.
Пока попытки усадить враждующих за стол переговоров не принесли результатов. ООН предупреждает: ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе.