Каберне-совиньон: "сделано в Китае"

Здесь, в предгорье Гималаев, на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря раскинулись виноградники, урожай с которых под традиционные напевы собирают исключительно вручную. Именно этот район Китая выбрал французский дом Moët Hennessy для выращивания винограда сортов каберне-совиньон и каберне-фран, которые идут на производство элитного красного вина.

"Фраза "сделано в Китае" вызывает далеко не самые позитивные ассоциации. Но мы любим свою работу и выполняем её с максимальной точностью, чтобы в итоге получить вино самого лучшего качества. Таким образом мы попадаем в ряды тех компаний, предприятий, которые повышают престиж китайской марки", - уверен управляющий Максенс Дюлу.

Цена одной бутылки "Ао Юнь", что в переводе с китайского означает "парящий над облаками", - около 300 евро. Виноделие в таких необычных условиях требует двойных затрат. Потому и выпуск "Ао Юнь" ограничен двумя тысячами ящиков в год.

"Наши клиенты были удивлены. Многие в процессе дегустации посчитали, что это бордо. Они были поражены, когда узнали, что вино производят в Китае. Все были в восторге от качества и вкуса этого продукта", - комментирует сомелье Феликс Хо в "Ателье Жоэля Робюшона".

По прогнозам, к 2021 году китайский рынок вина выйдет на второе место по объемам продаж в мире, приблизившись к американскому и опередив французский.