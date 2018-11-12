В Эгейском море, у побережья западной турецкой провинции Измир, затонула лодка с нелегальными мигрантами. Как отмечается в сообщении береговой охраны Турции, на борту судна находились от десяти до тринадцати человек, двое из которых смогли спастись. Пять человек погибли. Остальные пропали без вести. Береговая охрана начала поисково-спасательную операцию. По некоторой информации, речь идет, в основном, о гражданах Афганистана, трое из них дети.
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
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Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
С начала 2018 года миграционные службы Турции задержали около 60 тысяч нелегальных мигрантов. Примечательно, что поток беженцев значительно вырос с 2015 года. В 17-м году были задержаны более 45 тысяч нелегалов. Турция - один из самых удобных перевалочных пунктов для беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза.