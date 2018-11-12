"Клубничное преступление"

Игла в клубнике, клубника в Австралии, Австралия в панике. Городской суд Брисбена оставил под арестом женщину, которая втыкала иглы и булавки в ягоды, попавшие на прилавки магазинов по всей стране.

В результате федерального расследования с участием правоохранительных органов и разведки полиция арестовала в воскресенье бывшую сотрудницу компании, поставлявшей клубнику в супермаркеты на территории шести австралийских штатов. Суд отказался выпускать 50-летнюю Ми Ут Чинь под залог: до сих пор не ясно, зачем она это делала.