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Австралия

"Клубничное преступление"

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"Клубничное преступление"

"Клубничное преступление"
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Игла в клубнике, клубника в Австралии, Австралия в панике. Городской суд Брисбена оставил под арестом женщину, которая втыкала иглы и булавки в ягоды, попавшие на прилавки магазинов по всей стране.

В результате федерального расследования с участием правоохранительных органов и разведки полиция арестовала в воскресенье бывшую сотрудницу компании, поставлявшей клубнику в супермаркеты на территории шести австралийских штатов. Суд отказался выпускать 50-летнюю Ми Ут Чинь под залог: до сих пор не ясно, зачем она это делала.

Женщина обвиняется в семи эпизодах умышленного повреждения продуктов. За каждый ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Клубника, а также бананы и яблоки. Всего с середины сентября в ягодах и фруктах были обнаружены 230 игл.

Потери австралийских производителей оцениваются более чем в 100 млн евро.

На фоне "клубничного преступления" власти увеличили срок тюремного заключения за "продуктовый саботаж" до 15 лет.


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