Зеехофер подтвердил, что уходит с поста председателя ХСС

Во время посещения подразделения полиции города Баутцен в федеральной земле Саксония он заявил: "Я сложу с себя полномочия председателя ХСС. Решение принято. Мы пока ведем переговоры о времени моего ухода, но в течении недели мы сообщим о конкретных сроках".