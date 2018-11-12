Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер подтвердил, что намерен покинуть должность председателя баварского Христианско-социального союза, входящего в правительственную коалицию.
Зеехофер подтвердил, что уходит с поста председателя ХСС
Зеехофер подтвердил, что уходит с поста председателя ХСС
Во время посещения подразделения полиции города Баутцен в федеральной земле Саксония он заявил: "Я сложу с себя полномочия председателя ХСС. Решение принято. Мы пока ведем переговоры о времени моего ухода, но в течении недели мы сообщим о конкретных сроках".
Зеехофер заявил, что его отставка не связана с тем, что ХСС на выборах в парламент Баварии в октябре потеряла 10,5% и лишилась парламентского большинства. Он отметил, что не собирается покидать до конца срока полномочий действующее правительство.
"Должность главы МВД никоим образом не связана с этим решением", —подчеркнул Зеехофер. "Я — министр внутренних дел, буду и впредь выполнять свои обязанности".
Нового председателя изберут в начале года на внеочередном съезде ХСС. Предполагается, что партию возглавит премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Хорст Зеехофер занял пост председателя ХСС в 2008 году.