Мир и благополучие в Европе - не раз и навсегда достигнутый результат, а постоянная работа. Так полагают лидеры Франции и Германии, стран, которые воевали друг с другом на протяжении столетий.
Парижский Форум мира о мире без войны и о моральных ценностях
Парижский Форум мира о мире без войны и о моральных ценностях
Эммануэль Макрон решил поговорить о войне и мире в момент, когда лидеры держав съехались в Париж, чтобы отметить столетие со дня окончания Первой мировой войны.
Тон президент Франции определил, выступая на Елисейских полях, рядом с Триумфальной аркой, у могилы Неизвестного солдата.
"Патриотизм - это антитеза национализма. Национализм же - это предательство идеалов патриотизма. Говоря - "наши интересы приоритетны, а что там у других - нас не волнует", уничтожаются высшие ориентиры нации, то, что делает ее великой, а именно - моральные ценности", - полагает французский лидер.
На сражениях той битвы народов погибли почти 10 млн солдат, жертвами войны стали свыше 10 млн человек мирного населения.
Тему, затронутую Макроном, в своем выступлении продолжила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Первая мировая война показала, к каким последствиям может привести изоляционизм, какие разрушения он приносит. И если изоляционизм не был ответом на решение проблем, существовавших более 100 лет назад, то сегодня он тем более не может лежать в основе политических решений и выбора", - подчеркнула она.
В субботу Трамп отменил из-за погодных условий частный визит на кладбище Буа Бело, где покоятся останки американских морпехов и французских солдат, сражавшихся вместе во время Первой мировой, в воскресенье американский лидер, пропустив открытие форума мира, под проливным дождем отправился на другое военное кладбище, расположенное рядом с Парижем.