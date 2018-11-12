Парижский Форум мира о мире без войны и о моральных ценностях

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Мир и благополучие в Европе - не раз и навсегда достигнутый результат, а постоянная работа. Так полагают лидеры Франции и Германии, стран, которые воевали друг с другом на протяжении столетий.

Эммануэль Макрон решил поговорить о войне и мире в момент, когда лидеры держав съехались в Париж, чтобы отметить столетие со дня окончания Первой мировой войны.