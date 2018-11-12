В Калифорнии свыше трех десятков человек погибли в пламени бушующих пожаров, которые не удается взять под контроль. Ряд населенных пунктов, как, к примеру, город Парадайз, расположенный на севере штата, выгорел полностью.
Калифорния: пожары несут смерть, но взять их под контроль не удается
Калифорния: пожары несут смерть, но взять их под контроль не удается
Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на шерифа округа. Там же, в Парадайз были обнаружены тела по меньшей мере шести жертв. Кроме этого, как информируют власти, остается неизвестной судьба 228 человек.
Как отмечается, лесной пожар в этом районе штата стал самым смертоносным с момента, когда начала вестись подобная статистика.
Еще два пожара бушуют на юге Калифорнии. Они угрожают ряду районов Лос-Анджелеса и округу Вентура. Площадь одного из них за ночь быстро увеличивается и составляет почти 30 тысяч гектаров, площадь второго меньше, но он быстро распространяется из-за сильного ветра. Пламя идет в сторону тихоокеанского побережья, ставя жителей таких фешенебельных курортов, как Малибу, перед необходимостью эвакуации.
Как подчеркивается, в Калифорнии жители почти семь тысяч домов лишились крыши над головой.