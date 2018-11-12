"Брексит": сроки поджимают, сделки всё нет

На то, чтобы предоставить Барнье новые предложения , у британского премьера есть всего несколько дней. Задача практически невыполнимая, учитывая противодействие планам Терезы Мэй со стороны возглавляемого ей правительства.

Несмотря на все усилия, соглашение с Лондоном пока не достигнуто, доложил главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье министрам 27 стран-членов, собравшимся в Брюсселе. Это означает, что ноябрьский саммит о выходе Соединённого Королевства из сообщества может не состояться.

"Это имеет решающее значение, потому что уложиться в установленные сроки будет крайне сложно. Если саммит с другими 27 странами ЕС не состоится в этом месяце, то его перенесут на декабрь. Это оставляет слишком мало времени Терезе Мэй на то, чтобы провести соответствующие законы через Палату общин", - утверждает Винсент МакАвиней.

"Даже если с Брюсселем удастся договориться, сделку должен одобрить парламент, в том числе - лейбористы, которые не понимают, что делать дальше с этим соглашением. Может возникнуть полнейшая неразбериха. Всё более вероятным становится исход, при котором в стране объявят досрочные выборы или новый референдум по этому вопросу", - заключает корреспондент Euronews.

Трудностей Терезе Мэй прибавляют её же коллеги по кабинету. Накануне в знак протеста против предлагаемых условий "развода" с ЕС, свой пост покинул замминистра транспорта консерватор Джозеф Джонсон. Его примеру могут последовать и другие.