Бело-красные национальные флаги и дым от горящих файеров развиваются над Варшавой. Нескончаемым потоком люди идут по главным улицам и площадям столицы. В шествии в честь столетия со дня провозглашения независимости Польши в воскресенье приняли участие около 200 тысяч человек.
Польский марш независимости: "плечом к плечу" с ультраправыми
Польский марш независимости: "плечом к плечу" с ультраправыми
В рядах марширующих - члены высшего руководства, представители различных политических движений, но также - сотни ультраправых. Некоторые усмотрели в этом проявление лояльности правящей партии "Право и справедливость" по отношению к польским националистам, известным своими антисемитскими и ксенофобскими лозунгами.
В свою очередь, глава государства отметил, что мероприятие призвано преодолеть разобщенность, а значит, принять участие в нём должны все желающие.
"Давайте пройдем плечом к плечу, пусть это будет наше совместное шествие, марш для всех, в котором каждый хотел бы принять участие для тебя, Польша!", - произнёс Анджей Дуда, выступая перед собравшимися.
Правительственные делегации стран-членов Евросоюза, которые твердят об усилении изоляции Польши с момента вступления Дуды в должность президента, отказались приехать в Варшаву.
Дональд Туск - в прошлом премьер-министр Польши, а ныне - председатель Европейского света, - был единственным представителем блока, присутствующим на официальной церемонии празднования Дня независимости.