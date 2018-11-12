Польский марш независимости: "плечом к плечу" с ультраправыми

Бело-красные национальные флаги и дым от горящих файеров развиваются над Варшавой. Нескончаемым потоком люди идут по главным улицам и площадям столицы. В шествии в честь столетия со дня провозглашения независимости Польши в воскресенье приняли участие около 200 тысяч человек.