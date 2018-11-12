Плащ из мусора

Курский художник и эко-дизайнер Артур Браже уже давно использует мусор в своих работах. Вторсырье он собирает на помойках возле дома, и делает не только в поисках вдохновения, но и чтобы подарить вещам вторую жизнь. Материалы для работы он получает также и от своих сторонников. Сегодня в России на сортировку направляется около 5% отходов, из этого объема во вторичное использование попадает около 10%. К 2024 году в стране должны появиться 210 комплексов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов.