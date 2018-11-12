На юбилее в Париже старушка приняла Меркель за жену Макрона

В минувшую субботу, 10 ноября, президент Франции и канцлер Германии присутствовали на торжествах по случаю 100-летия подписания Компьенского перемирия в год окончания Первой мировой войны. В местечке Ретонд на севере от Парижа по этому поводу была открыта мемориальная доска. После инаугурации Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели около десяти минут в толпе публики, которая пришла на церемонию. Встреча с лидерами двух стран особенно тронула 100-летнюю участницу торжеств.