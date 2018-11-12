В Палермо начинает работу международная конференция по урегулированию гражданского конфликта в Ливии. Итальянские организаторы не раскрывают полный состав участников, объясняя это соображениями безопасности.
Палермская конференция по Ливии: "шансы на успех – небольшие"
Палермская конференция по Ливии: "шансы на успех – небольшие"
Известно только об участии лидеров Алжира, Ливии и Туниса, а также председателя Европейского совета Дональда Туска и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Джорджия Орланди, Euronews: «Шансы на успех у этой конференции небольшие, так как многие влиятельные заинтересованные стороны решили не принимать в ней участие. Не приедут ни президент США Дональд Трамп, ни российский президент Владимир Путин. Также как и лидеры ЕС, включая Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель. Ливийская делегация тоже не очень представительная. Участие главнокомандующего Хафтара, который контролирует восточную часть страны, под большим вопросом.
Конференция призвана поддержать план, предложенный специальным посланником ООН по Ливии Гассаном Саламэ и предполагающий проведение в Ливии выборов в 2019 г. Этот план отличается от плана, согласованного в мае в Париже. Успеху нового плана мешают разногласия между Францией и Италией по ливийскому вопросу».