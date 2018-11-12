Франко-германская ось ЕС

Страсбург, расположенный на границе с Германией, идеально подходит для того, чтобы понять насколько прочно связаны между собой эта две европейские супердержавы. Трамвайная линия соединяет Старсбург с немецким городом Кель. Она была закрыта в 1944 году, а сегодня служит символом франко-германского сотрудничества. Но эта важная для Европы ось кооперации может измениться.