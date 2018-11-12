Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник выступит на дебатах проходящей во французском Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента.
Франко-германская ось ЕС
Франко-германская ось ЕС
Страсбург, расположенный на границе с Германией, идеально подходит для того, чтобы понять насколько прочно связаны между собой эта две европейские супердержавы. Трамвайная линия соединяет Старсбург с немецким городом Кель. Она была закрыта в 1944 году, а сегодня служит символом франко-германского сотрудничества. Но эта важная для Европы ось кооперации может измениться.
Профессор современной истории в университете Старсбурга Сильвиан Ширманн полагает, что с уход Меркель из политики закончится эпоха великих франко-германских решений: "Нужно будет задуматься над тем как эта пара, взаимодействие которой останется ключевым фактором для дальнейшего развития Европы, как эта пара сумеет посадить за стол переговоров другие страны, чтобы сделать взаимоотношения более инклюзивными".
Решение Ангелы Меркель приходится на период, когда Европа сталкивается с внутренними и внешними задачами. Депутат Европарламента от португальских социалистов Мария Джоао Родригес говорит, что Меркель должна одобрить реформирование еврозоны, чтобы упрочить внутреннюю сплоченность: "Канцлер должна определиться, хочет ли она стать одной из тех, кто приносит решение, либо одной из тех, кто выступает против".
Из Страсбурга передает корреспондент Euronews Елена Кавалоне: "Здесь в Европарламенте Ангела Меркель изложит вой взгляд на будущее Европы. Многие уверены, что ее уход из немецкой политики означает наступление нового периода в политике Европы в целом, где традиционные коалиции между консерваторами и социалистами уступят место изменчивым альянсам между неоднородными силами, включая немаленький блок популистов".