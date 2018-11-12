В Египте обнаружены мумии скарабеев

Археологи в ходе раскопок в Саккаре под Каиром, обнаружили массовые захоронения мумифицированных животных и мумии скарабеев, жуков, считавшихся символом счастья и удачи. Этим находкам более четырех тысяч лет. Работы в Саккаре были возобновлены летом нынешнего года.