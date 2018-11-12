К будущему без Эболы

В Сьерра-Леоне проводятся многопрофильные исследования с целью предотвратить новую эпидемию лихорадки Эбола. За три года в странах Западной Африки болезнь унесла жизни 11 тысяч человек.

Эмме удалось победить страшную болезнь: "Эбола - это реальность. Если кто-то считает, что это выдумка, он ошибается. Этот вирус существует, он настоящий. Я знаю о его губительных последствиях для страны. Стольких людей он погубил на моих глазах!"

Хулиан Лопес Гомес, Euronews: "На фоне кризиса, здесь в Сьерра-Леоне, переболевшие лихорадкой люди, такие как Эмма, а также другие добровольцы, ученые и медицинский персонал, объединяют усилия с тем, чтобы разработать эффективную вакцину".

Более тысячи волонтеров взрослых и детей в возрасте от одного года до 17 лет, принимают участие в клинических испытаниях. Многие из медиков, которые сейчас проводят исследования, в свое время работали непосредственно в районах вспышки смертельно опасного заболевания.

Майкл Морлай Камара, врач: "Это было ужасно. Тяжело видеть как твои коллеги, пытающиеся справиться с Эболой, становятся жертвами этой лихорадки буквально в течение нескольких дней, как они погибают... А тебе приходится обеззараживать их тела, так как больше некому это сделать, и паковать их в мешки для трупов".

Образцы крови добровольцев поступают в специальные лаборатории. Чтобы сложное оборудование функционировало без перебоев, лаборантам приходится использовать электрические генераторы - региона, где расположена эта лаборатория не подключен к общенациональным энергосетям.

Ученый-исследователь в сфере биомедицины Кен Авундо рассказывает об этапах работы своих сотрудников: "В первую очередь, мы выясняем, безвреден ли препарат для испытуемого, безопасен ли он. А уже потом мы смотрим на эффективность - работает ли вакцина, способна ли предотвратить болезнь".

Процесс вакцинации в Сьерра-Леоне координируют в Нидерландах. Испытуемых прививают дважды двумя разными препаратами. Стратегия заключается в том, чтобы выработать у человека стойкий иммунитет .

Керстин Лух, исследователь: "Результаты клинических испытаний вселяют надежду. Вакцина вызывает мощную и продолжительную реакцию иммунной системы. И мы очень рады этому. На основании этих данных мы планируем сделать запрос на получение лицензии. Это одна из первостепенных задач".

На ближайшее будущее запланированы более масштабные клинические испытания препаратов. Это дает надежду людям, живущим в зоне риска, на будущее без Эболы.

Более подробная информация о разработке вакцины против вируса Эболы - в программе Euronews Futuris.