Результаты "самопровозглашенных" выборов

ЦИК обнародовал предварительные результаты выборов глав и парламентов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. По последним данным, победа - за действующими руководителями - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

"Сегодня мы сдали важный гражданский и политический экзамен, мы доказали всему миру, что умеем не только воевать, но и строить государство, основанное на реальных демократических принципах", - заявил врио главы ДНР.