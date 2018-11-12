ЦИК обнародовал предварительные результаты выборов глав и парламентов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. По последним данным, победа - за действующими руководителями - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
Результаты "самопровозглашенных" выборов
Результаты "самопровозглашенных" выборов
"Сегодня мы сдали важный гражданский и политический экзамен, мы доказали всему миру, что умеем не только воевать, но и строить государство, основанное на реальных демократических принципах", - заявил врио главы ДНР.
После обработки почти 100% бюллетеней Пушилин набирает около 70% голосов. Пасечник - более 68%.
В то же время, Киев и западные страны назвали голосование прямым нарушением Минских договорённостей об урегулировании ситуации в Донбассе.
"Эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории", - заявил президент Украины Пётр Порошенко.
В Кремле же заявляют, что влияние Москвы на руководство самопровозглашенных республик небезгранично. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выборы вразрез с минскими соглашениями не идут.