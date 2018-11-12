Международная организация Amnesty International лишила своей высшей награды "Посол совести" министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Причиной стали гонения на мусульманскую народность рохинджа.
Аун Сан Су Чжи больше не "Посол совести"
Аун Сан Су Чжи больше не "Посол совести"
В направленном Аун Сан Су Чжи письме генсек организации выразил сожаление в связи с тем, что она не использовала свой авторитет для защиты прав человека и продемонстрировала безразличие к жестокостям, совершенным военными Мьянмы.
Франциско Бенкосме, Amnesty International: "Мы не увидели того мужества, которое, по нашему мнению, должен воплощать человек, достойный статуса "Посол совести". Аун Сан Су Чжи было предоставлено много возможностей для выступления от имени всех людей, включая народность рохинджа, но во многих случаях этого ей не удалось".
Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи является фактическим лидером Мьянмы и именно при ее управлении там начались преследования рохинджа. Специальная миссия ООН утверждала, что армия страны участвовала в массовых убийствах мусульман-рохинджа, а правительство допустило пропаганду ненависти к этой народности.