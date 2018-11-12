Меркель выступила в защиту прав женщин

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Число женщин в Бундестаге необходимо увеличить. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель. Соответствующее заявление глава правительства сделала во время одного из мероприятий, посвященных 100-летию введения в стране женского избирательного права.

"Вопрос равноправия женщин и мужчин - важнейший для нашей демократии", - отметила Меркель. "Конечно, со времен Мари Юхач, борца за права женщин, мы многого достигли. Но и впереди у нас много работы. Прежде всего, мы не должны допустить регресса. Именно в этом плане политическая деятельность играет ключевую роль".