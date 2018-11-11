В Париже прошла торжественная церемония, посвящённая столетию окончания Первой мировой войны. В ней приняли участие около 70 глав государств, правительств и международных организаций, среди которых генеральные секретари ООН и НАТО, председатели Европейского совета и Европейской комиссии.
1918-2018: памятная церемония у Триумфальной арки
1918-2018: памятная церемония у Триумфальной арки
Хозяином торжеств по случаю окончания Великой войны 1914-1918 гг. выступил Эммануэль Макрон, президент Франции – страны, на территории которой произошли решающие битвы Первой мировой, где рано утром 11 ноября было подписано соглашение о перемирии, означавшее фактическую капитуляцию Германской империи и окончание войны, и где позднее прошла международная конференция, определившая новое, после военное мироустройство. Он держался рядом с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель – подчёркивая полное примирение и понимание между державами, которые с 1914 по 1918 гг. сражались друг против друга в беспрецедентной по масштабам жертв войне.
Среди заметных гостей церемонии были также президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.
В своей речи президент Макрон призвал не забывать важные уроки Первой мировой войны: "К нам возвращаются старые демоны, снова готовые сеять хаос и смерть. Новоявленные идеологии манипулируют религиями, проповедуя заразный обскурантизм. История грозит снова пойти по трагическому пути, промотав наследство мирной жизни, которое мы, казалось бы, навсегда скрепили кровью наших предков. Да здравствует мир между народами и государствами! Да здравствуют свободные народы мира! Да здравстувует дружба между народами! Да здравствует Франция!"
В 11 часов по парижскому времени раздался колокольный звон. Участники траурной церемонии собрались у Триумфальной арки, у могилы Неизвестного солдата, над которой горит Вечный огонь.