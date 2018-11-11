Великобритания почтила память о Первой мировой войне двумя минутами молчания. Церемония состоялась у кенотафа Неизвестному солдату на улице Уайтхолл. В присутствии королевы Елизаветы II венки возложили наследник престола принц Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Газ и маки: символы войны
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Газ и маки: символы войны
В Великобритании по традиции в годовщину окончания Первой мировой вспоминают о жертвах всех военных конфликтов, в которых участвовало королевство.
В Бельгии центром памятных мероприятий стал Ипр. Сто лет назад в окрестностях этого городка произошло три крупных сражения, здесь впервые в массовом порядке применяли химическое оружие; одно из отравляющих веществ получило своё название по имени города.
Также благодаря английскому стихотворению, написанному по следам боёв под Ипром, символом памяти погибших в Западной Европе стал красный мак.