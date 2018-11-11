Европа отмечает столетие окончания Первой мировой войны

Европа вспоминает Первую мировую войну. Сто лет назад в вагоне французского маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу в Пикардии было подписано перемирие между странами Антанты и Германией. Так завершалась война, которая унесла жизни, по разным оценкам, до 11 миллионов военных и до 8 миллионов гражданских лиц, а также привела к краху четырёх империй. 11 ноября 1918 в Компьенском лесу стороны договорились о прекращении боевых действий на условиях эвакуации немецких войск в Германии на восточном и западном фронтах, блокирования немецкого флота, сдачи немецких вооружений и оккупации западного берега Рейна, а также Майнца, Кобленца и Кёльна войсками союзников.