Великобритания почтила память погибших в Первой мировой концертом

Накануне столетия подписания Компьенского перемирия в Великобритании состоялся фестиваль, посвящённый окончанию Первой мировой. Концерт в «Альберт-холле» прошёл в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II и членов королевской семьи, в том числе наследного принца Чарльза, внуков Елизаветы принцев Уильяма и Гарри с их супругами, герцогинями Кейт и Меган. Участники мероприятия почтили память погибших в годы войны: в минуту молчания они стояли с фотографиями тех, кто отдал жизни на полях сражений.