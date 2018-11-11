Польские ультраправые присоединились к шествию во главе с президентом

Польша отмечает столетие независимости. Крупнейшим событием этого дня стало праздничное шествие в Варшаве. По оценкам МВД, в нём приняли участие более 200 тысяч человек. Во главе колонны демонстрантов шли президент Анджей Дуда, члены правительства и парламентарии. К акции присоединились и сторонники ультраправых движений. Им запретили проводить традиционный Марш независимости, взамен правительство предложило устроить общенациональное шествие для всех желающих.