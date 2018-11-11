Польша отмечает столетие независимости. Крупнейшим событием этого дня стало праздничное шествие в Варшаве. По оценкам МВД, в нём приняли участие более 200 тысяч человек. Во главе колонны демонстрантов шли президент Анджей Дуда, члены правительства и парламентарии. К акции присоединились и сторонники ультраправых движений. Им запретили проводить традиционный Марш независимости, взамен правительство предложило устроить общенациональное шествие для всех желающих.
Польские ультраправые присоединились к шествию во главе с президентом
Польские ультраправые присоединились к шествию во главе с президентом
А началось официальное празднование Дня независимости с богослужения. В ходе мессы в варшавском Храме Провидения Божия президент Анджей Дуда зажёг символическую свечу независимости.
По случаю праздника глава государства возложил цветы к памятникам первого главы Польской республики Юзефа Пилсудского и видного деятеля Польской крестьянской партии «Пяст» Винценты Витоса.
Собственную церемонию у памятника Пилсудскому провели и оппозиционные политики, в том числе председатель Европейского совета Дональд Туск. В своём выступлении он говорил о том, что любовь к родине и национальные интересы объединяют самые разные политические силы, даже несмотря на их ожесточённое противостояние.