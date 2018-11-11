В Париже десятки высокопоставленных гостей французской столицы, в том числе около 70 глав государств и правительств, приняли участие в Форуме мира – мероприятии, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Меркель раскритиковала "национальную зашоренность"
Меркель раскритиковала "национальную зашоренность"
На форуме своим отсутствием блистал президент США Дональд Трамп, который предпочёл отправиться на американское военное кладбище почтить память соотечественников, павших во Франции во время мировых войн.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обрушила в своей речи огонь критики на политиков, ставящих национальные интересы выше поддержания международного мира:
"У нас вызывает озабоченность то, что сейчас набирает популярность национальная зашоренность, игнорирование международных связей и взаимозависимости. Мы замечаем, что под вопрос ставится международное сотрудничество, мирное согласование интересов и даже проект европейского мира. Мы замечаем даже готовность силой навязывать свои интересы другим".
Международный форум мира проходит в рамках празднования столетия окончания Первой мировой войны. Поддержание многосторонних международных институтов – центральный пункт в его повестке дня.
Кроме Меркель, к участникам обратились президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.
Форум продолжит работу в понедельник и вторник, но уже на уровне общественных деятелей из НПО и научного сообщества, без глав государств и правительств.