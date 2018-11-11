Попытка ливийского урегулирования в Палермо

В настоящее время в Ливии установилось двоевластие: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа заседает в Триполи, а восточный кабинет Абдаллы ат-Тани, который поддерживают Палата представителей и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар — в Бенгази.

Житель города Триполи Мохамед Рамадан говорит: "Нет такого ливийца, которому бы происходещее в стране шло бы на пользу. Соперничающие стороны встречались в Италии, в Австрии, в Швейцарии, в Тунисе, в Схирате. Мы хотим, чтобы простые ливийцы могли извлечь из этого пользу. Но от этих встреч нет никакого толка, они были полезными только для тех, кто в них принимал участие. А остальной народ живет в угнетении. Везде очереди, в банках, даже на кладбищах".

До сих пор попытки противоборствующих сторон прийти к консенсусу не принесли результатов. По словам политического аналитика Сами аль-Атраша, конференция станет очередным упражнением в политике: "Несмотря на присутствие на политической сцене фигур, считающихся значимыми, какими бы ни были их позиции, не уверен, что они смогут придумать что-то новое. Эта конференция - политическое собрание в ответ на переговоры в Париже, но больших ожиданий нет, потому что любые встречи по разрешению ливийского кризиса должны проходить в соответствии с правилами и конкретными методами, иначе все это — лишь пустая трата времени и сил".

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетил Бенгази, чтобы убедить Халифу Хафтара принять участие в конференции. В Палермо приедут министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и государственный министр в МИД Германии Нильс Аннен. Россию будет представлять заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

Из-за двоевластия и отсутствия единой армии в Ливия царит хаос, страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу.