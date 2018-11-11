При сходе оползня в пригороде Рио-де-Жанейро Нитерой погибли как минимум десять человек. Четверо пропали без вести. Разрушены девять домов и кафе. На месте инцидента работают спасатели: под завалами все еще могут находиться люди.
Оползень в трущобах Рио
Оползень в трущобах Рио
Трагедия произошла около четырех часов утра. Причиной оползня стали проливные дожди, которые обрушились на столицу Бразилии в последние дни.
"Чуть выше на склоне живет моя подруга. Она позвонила мне в 4 часа утра и сказала, что дом моего соседа разрушен", - рассказывает местная жительница.
"Отчаяние, слезы. Сердце разрывается. В моей жизни подобного не случалось. Я видел, как люди пытались спасти человека, оказавшегося под завалами. Вот, что мне довелось увидеть", - говорит житель Рио-де-Жанейро.
К настоящему моменту удалось спасти одиннадцать человек, в том числе младенца.
"Мне удалось спасти внука. Он в больнице. Моя дочь, две внучки, двое знакомых тоже. В больнице и моя девятимесячная внучка", - рассказывает бразильянка.
Оползни - нередкое явление в Рио-де-Жанейро. При этом жители местных фавелы нередко селятся на склонах в домах, построенных без разрешения. В результате наводнения и оползней в трущобах в 2011 году погибли почти девятьсот человек.