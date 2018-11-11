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Франция

Тысячи марсельцев вышли на акцию протеста после обрушения жилых домов

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Тысячи марсельцев вышли на акцию протеста после обрушения жилых домов

Тысячи марсельцев вышли на акцию протеста после обрушения жилых домов
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Массовой акцией протеста обернулось шествие в память о жертвах обрушения двух жилых домов в Марселе. По оценкам полиции, в ней приняли участие около 8 тысяч человек. Они прошли по центру города к мэрии с требованием отставки главы городской администрации Жана-Клода Годена. Люди скандировали: «Годен убийца», «Годена в тюрьму». Они обвиняют мэрию в игнорировании жалоб жильцов ветхих домов.

Сам Годен эти претензии отвергает. По его словам, администрация уже давно проводит программу обновления жилого фонда в Марселе.

Два здания обрушились в центре города в понедельник. Под завалами были найдены тела восьми погибших. Участники акции говорили, что жильцы таких же старых домов всерьёз опасаются повторения катастрофы. «Дети отказываются идти в школу, потому что боятся за маму, которая осталась дома, люди охвачены ужасом в своих грязных и сырых квартирах», — приводит «Франс-Пресс» слова одной из активисток. Агентство отмечает, что, согласно отчёту 2015 г., в ненадлежащих условиях в Марселе живут не менее 100 тысяч человек.