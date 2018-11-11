В Германии разворачивается гонка за пост лидера партии Христианско-демократический союз. На эту должность претендуют три ключевых кандидата.
Кто станет новым лидером ХДС?
Кто станет новым лидером ХДС?
63-летний Фридрих Мерц в начале 2000-х годов возглавлял фракцию консерваторов в бундестаге. Он ушел из политики в бизнес десять лет назад из-за конфликта с Ангелой Меркель. Мерц выступает за поддержку среднего бизнеса, он также стремится показать, что сможет вернуть голоса традиционных сторонников ХДС.
"Мы должны слушать людей. Мы должны понять то, что беспокоит жителей страны. И мы не можем отвечать им пустыми словами" — заявил он.
Еще один критик Меркель хочет возглавить ХДС. 38-летний министр здравоохранения Йенс Шпан — представитель консервативного крыла партии. Он является ярым противником нынешней миграционной политики правительства ФРГ. О своем намерении стать кандидатом он заявил с помощью видео на Facebook. "Я хочу подарить новое дыхание партии и Германии в целом", — обещает Йенс Шпан.
56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр занимает пост генерального секретаря ХДС, а до этого руководила федеральной землей Саар. За абсолютную лояльность канцлеру ее часто называют "мини-Меркель", себя она позиционирует в качестве кандидата, гарантирующего стабильность. Опыт, чувство происходящего в партии. Это много лет опыты работы в правительстве, опыт ответственности".
Несмотря на отказ от поста лидера ХДС, Меркель намерена сохранить за собой должности главы правительства до следующих выборов в бундестаг 2021 году. "Я обычно готова к тому, что хочу делать" —сказала она.
Но многие эксперты полагают, что Меркель вряд ли сможет все это время оставаться канцлером. Исход выборов нового председателя партии станет первой проверкой.
Профессор политологии из Свободного университета Берлина говорит: "Это может сработать только с Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Не вижу как это могло бы сработать с Фридрихом Мерцем, ее давним противником, или же с Йенсом Шпаном, министром в ее правительстве".
Из Берлина передает корреспондент Euronews Джона Калгрен: "Три основных кандидата отправлюятся сейчас в поездки по стране, чтобы на региональных съездах встретиться с членами партии ХДС. А 7 декабря делегаты на общем съезде в Гамбурге проголосуют и выберут нового лидера".